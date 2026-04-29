Mare fuori 6: trama, cast, quante puntate e streaming. Da mercoledì 29 aprile 2026 su Rai 2 va in onda Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La sesta stagione si concentra sulla redenzione e la scelta di vita di Rosa Ricci, che lascia l’IPM e Napoli per entrare nel programma di protezione testimoni, ricongiungendosi infine con Carmine Di Salvo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione

Mare Fuori 6: Ora è davvero l'Abisso

Notizie correlate

Vanina 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagioneVanina 2: trama, cast, episodi, attori, personaggi, quante puntate, a che ora, orario, durata, quando finisce, location, seconda stagione, streaming,...

Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagioneImma Tataranni 5: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, location, durata, streaming, quinta stagione, Rai 1 Torna Imma Tataranni – Sostituto...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: È valsa la pena aspettare così tanto Mare Fuori 6, da oggi su Rai 2 e RaiPlay? Intanto c'è già un nuovo boss; Mare Fuori 6, la trama e la programmazione tv; 'Mare Fuori 6' slitta ancora, nuova data degli episodi e anticipazioni; Mare Fuori 6 in chiaro su Rai2: il calendario completo, dopo l’uscita su RaiPlay, e tutti i dettagli sulla serie.

Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagioneMare fuori 6: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Tutte le info ... tpi.it

«Mare Fuori 6»: episodi, anticipazioni, cast, tutto quello che c'è da sapereLa sesta stagione della serie - già disponibile su RaiPlay - sbarca su Rai 2 da mercoledì 29 aprile in prima serata ... corriere.it

«Finalmente il momento che aspettavamo è arrivato: Mare Fuori torna con la sua sesta stagione, questa sera su Rai 2. » Ritorna la serie che ha fatto battere il cuore a migliaia di spettatori. La nuova stagione riparte dall’IPM di Napoli, dove la tensione è alle ste - facebook.com facebook