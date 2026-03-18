È stata annunciata la messa in onda della quinta e ultima stagione di Morgane 5, una serie televisiva italiana. La stagione comprende un certo numero di episodi, con una durata complessiva che si estende nel tempo. La trasmissione avverrà su Rai 1, con alcune scene girate in location specifiche. La data di fine programmazione è stata comunicata, mentre il cast e i personaggi principali sono stati confermati.

. Trama, cast, episodi, attori, personaggi, quante puntate, durata, quando finisce, streaming, location, Rai 1. Morgane 5 è la quinta e ultima stagione della serie franco-belga con protagonista Audrey Fleurot, in onda in prima visione su Rai 1 dal 18 marzo 2026. Sono previste in tutto quattro puntate, per un totale di otto episodi. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere Morgane 5? Ecco tutte le informazioni. Trama. Dopo la nascita di Léo, Morgane e i suoi altri tre figli si sono trasferiti a casa di Adam. Eppure tra i due il lieto fine non è scontato: si impegnano a crescere il piccolo insieme, ma non hanno ancora rotto gli indugi sulla natura del loro rapporto, nonostante un’alchimia innegabile e una nuova intimità da scoprire. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serie

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Morgane è tornata per un’ultima imperdibile stagione. Preparatevi a un finale che non dimenticherete facilmente. #Morgane, prossimamente su Rai 1. #MorganeDetectiveGeniale #Morgane5 #HPI x.com