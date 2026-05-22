House of the Dragon 3 | data trama e poster ufficiali della nuova stagione

“Lascia che bruci”. È questo lo slogan che riassume perfettamente lo spirito della terza stagione di House of the Dragon, il cui debutto è fissato al 22 giugno 2026 su Sky e NOW un mese esatto da oggi. Per ingannare l’attesa, HBO ha pubblicato il 21 maggio una serie di character poster ufficiali che mostrano i protagonisti delle due fazioni contrapposte avvolti da braci sospese e un’illuminazione drammatica, ciascuno accompagnato dalla scritta “BURN” abbinata a una parola tematica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOW (@nowtvit) La stagione sarà composta da 8 episodi, distribuiti ogni lunedì, e vedrà alla regia Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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HOUSE OF THE DRAGON Stagione 3 Trailer Ufficiale Italiano (2026) HBO Max

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