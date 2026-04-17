Il grande calcio del weekend su Sky e NOW | Manchester City-Arsenal il big match Inter e Roma in Serie A

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile, il calcio si anima su Sky e NOW con un programma che comprende partite di Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Tra gli eventi principali, il match tra Manchester City e Arsenal nella Premier League, oltre alle gare di Inter e Roma in Serie A. Il fine settimana offre un ricco calendario di incontri per gli appassionati di calcio di diversi campionati europei.

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile un fine settimana ricchissimo con Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Domenica il duello per il titolo inglese all’Etihad, sabato Roma-Atalanta. Montella ospite speciale a Sky Calcio Club Un weekend di calcio da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dal 17 al 20 aprile sono in programma la 33ª giornata di Serie A Enilive, la 37ª giornata di Serie C Sky Wifi, la 33ª giornata di Premier League, la 30ª giornata di Bundesliga e la 30ª giornata di Ligue 1. Giampiero Gasperini head coach of AS Roma during the match of 9th day of the Serie A Championship between A.S. Roma and Parma Calcio at the Olimpico Stadium on Oct 29, 2025 in Rome, Italy.🔗 Leggi su Sportface.it

Real Madrid-Manchester City 3-0: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

L’arbitro Taylor vive a Manchester ma dirigerà il big match City-Arsenal lasciando perplessi i tifosiL'arbitro Anthony Taylor è stato scelto per dirigere il big match di Premier tra City e Arsenal.

Calcio su Sky e NOW nel weekend: Serie A con Roma-Pisa e Atalanta-Juventus, Premier League, Bundesliga e Serie CDa oggi venerdì 10 a lunedì 13 aprile un weekend ricchissimo di calcio sulle piattaforme Sky e NOW.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Manchester City espugna Stamford Bridge e si avvicina all’Arsenal; Premier Special, 'I testa a testa da titolo'; Di Canio Premier special: i testa a testa da titolo; Manchester City, Guardiola: Battere l’Arsenal è complicato, figuriamoci farlo due volte in pochi giorni.

Manchester City-Arsenal, Guardiola: Una finale? Sì e se perdiamo, è finitaA due giorni dalla gara tra Manchester City e Arsenal, è Pep Guardiola il primo a parlare, match tra primi e secondi in Premier League. europacalcio.it

Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: Come una finaleNovanta minuti che possono valere una stagione intera. All’Etihad Stadium è tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Arsenal, uno. tuttomercatoweb.com

La sfida fra Manchester City e Arsenal, che può decidere la Premier league, è il match clou del weekend calcistico in Europa. In Bundesliga scudetto in vista per il Bayern se batterà lo Stoccarda. In Ligue1 clou Psg-Lione, in Portogallo il derby Sporting-Benfica x.com

Thierry Henry ya alubalanci Mikel Arteta: Ya ce dole Arsenal su nuna wannan “karfin” da kocinsu ke magana a kai, musamman a wasan da za su je gidan Manchester City wannan karshen mako facebook