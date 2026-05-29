Ho iniziato a lavorare come insegnante a chiamata subito dopo la laurea dopo 6 anni di esperienza mi mandano via

Sandy ha iniziato a insegnare come supplente subito dopo la laurea nel 2020. Dopo sei anni di contratti a chiamata, le hanno comunicato la fine del rapporto di lavoro. Non ci sono state proroghe o rinnovi e il suo contratto è stato ufficialmente interrotto. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni. La sua esperienza si è conclusa con un contratto temporaneo, senza stabilizzazione o altre forme di tutela.

Sandy ha iniziato a lavorare da neolaureata, nel 2020: "Dopo 6 anni di esperienza mi mandano via, dove dovrei andare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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