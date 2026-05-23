Valeria insegnante a chiamata | Trasferita da Napoli a Roma per poter lavorare | ora rischio di perdere tutto

Notizia in breve

Nel 2018, un’insegnante a chiamata si è trasferita da Napoli a Roma per ottenere un impiego stabile. Dopo diversi anni, ha scoperto che nelle nuove graduatorie le sue qualifiche sono state superate da studentesse universitarie, mettendo in discussione la possibilità di continuare a lavorare. La lavoratrice ha espresso preoccupazione di perdere il lavoro a causa di questa posizione nelle graduatorie aggiornate.