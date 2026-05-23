Valeria insegnante a chiamata | Trasferita da Napoli a Roma per poter lavorare | ora rischio di perdere tutto
Nel 2018, un’insegnante a chiamata si è trasferita da Napoli a Roma per ottenere un impiego stabile. Dopo diversi anni, ha scoperto che nelle nuove graduatorie le sue qualifiche sono state superate da studentesse universitarie, mettendo in discussione la possibilità di continuare a lavorare. La lavoratrice ha espresso preoccupazione di perdere il lavoro a causa di questa posizione nelle graduatorie aggiornate.
"Dopo anni di esperienza le nuove graduatorie vedono le Mad dietro alle studentesse delle università": la storia di Valeria che per lavorare come insegnante a chiamata si è trasferita a Roma nel 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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