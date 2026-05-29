Hindley conquista il podio virtuale | Giornata dura Grato a Pellizzari per il suo lavoro non era scontato

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 151 chilometri tra Feltre e Alleghe, con partenza ai Piani di Pezzè. Hindley ha concluso la tappa al podio virtuale e ha commentato la giornata definendola dura, ringraziando Pellizzari per il lavoro svolto, che ha definito non scontato.

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La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri si risolve con il successo dell’americano Sepp Kuss. Il corridore del Team Visma scatta sulla salita finale e si invola verso la conquista della vittoria solitaria. Nel finale la battaglia tra i corridori che devono conquistare le posizioni del podio alle spalle dell’inarrivabile Jonas Vingegaard inizia a scaldarsi. La Red Bull – BORA – hansgrohe, nonostante la presenza di Giulio Pellizzari in fuga, mette la squadra al lavoro per recuperare il terreno su clienti potenzialmente pericolosi come Gee e Storer. Al termine della corsa, Hindley commenta così la tappa: “Una giornata molto dura, salite mitiche, una gara tatticamente folle con gente di classifica in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

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