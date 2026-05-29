Hindley conquista il podio virtuale | Giornata dura Grato a Pellizzari per il suo lavoro non era scontato

Notizia in breve

Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 151 chilometri tra Feltre e Alleghe, con partenza ai Piani di Pezzè. Hindley ha concluso la tappa al podio virtuale e ha commentato la giornata definendola dura, ringraziando Pellizzari per il lavoro svolto, che ha definito non scontato.