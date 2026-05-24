L’ultima puntata di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha commentato l’esito della quattordicesima tappa del Giro d’Italia, Aosta Pila. Gianluca Giardini, tra i vari temi, ha analizzato le prove di Pellizzari e Piganzoli, speranze azzurre in una gara dominata da Vingegaard. L’analisi della tappa e la condotta di gara della Visma: “ La Visma ha corso alla perfezione, ha lasciato la fuga a distanza debita, è andata a riprenderla nel momento cruciale. Vingegaard aveva le gambe, ha corso benissimo. Piganzoli merita un monumento. Abbiamo rivisto un grande Pellizzari che non è ancora al 100% e può ancora migliorare. Felix Gall è il cliente più ostico per la conquista del podio per Pellizzari, chiaramente dopo Vingegaard “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giardini duro: “Comportamento di Hindley non serio con Pellizzari. Piganzoli troverà il suo spazio”

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