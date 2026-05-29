Hindley conquista il podio | Giornata dura Grato a Pellizzari per il suo lavoro non era scontato
Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Feltre ad Alleghe, di 151 chilometri. Hindley ha conquistato il podio e ha commentato la giornata come difficile, ringraziando Pellizzari per il lavoro svolto, definendolo non scontato. La tappa si è conclusa con la vittoria dell’atleta statunitense, mentre Hindley ha ottenuto un piazzamento tra i primi.
La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri si risolve con il successo dell’americano Sepp Kuss. Il corridore del Team Visma scatta sulla salita finale e si invola verso la conquista della vittoria solitaria. Nel finale la battaglia tra i corridori che devono conquistare le posizioni del podio alle spalle dell’inarrivabile Jonas Vingegaard inizia a scaldarsi. La Red Bull – BORA – hansgrohe, nonostante la presenza di Giulio Pellizzari in fuga, mette la squadra al lavoro per recuperare il terreno su clienti potenzialmente pericolosi come Gee e Storer. Al termine della corsa, Hindley commenta così la tappa: “Una giornata molto dura, salite mitiche, una gara tatticamente folle con gente di classifica in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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