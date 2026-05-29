Hindley conquista il podio | Giornata dura Grato a Pellizzari per il suo lavoro non era scontato

Notizia in breve

Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Feltre ad Alleghe, di 151 chilometri. Hindley ha conquistato il podio e ha commentato la giornata come difficile, ringraziando Pellizzari per il lavoro svolto, definendolo non scontato. La tappa si è conclusa con la vittoria dell’atleta statunitense, mentre Hindley ha ottenuto un piazzamento tra i primi.