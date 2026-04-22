Giulio Pellizzari | Giornata impegnativa partenza dura Positivi per domani

Al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026, il corridore della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe ha mantenuto la maglia di leader. La giornata è stata caratterizzata da un percorso difficile e da una caduta che ha coinvolto un altro atleta, costretto al ritiro. Nonostante le sfide, il portacolori della squadra ha concluso la frazione in buona posizione, dichiarando che la partenza è stata dura e che la giornata è stata impegnativa.

Giulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che quest’oggi ha perso Lorenzo Finn, coinvolto in una caduta e costretto al ritiro, si è ben comportato in una frazione insidiosa. Le impressioni a caldo dell’azzurro subito dopo il traguardo: “ Una giornata piuttosto impegnativa, una partenza dura, purtroppo abbiamo perso un compagno, Lorenzo Finn, che si è ritirato. Speriamo che non sia niente di grave. Guardiamo a domani positivi “. Un pensiero per il compagno di squadra, ricoverato in ospedale dopo la caduta odierna: “ Speriamo che si rimetta, adesso non so bene cosa abbia, ma speriamo che si rimetta presto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Giornata impegnativa, partenza dura. Positivi per domani” Notizie correlate LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: c’è Giulio Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026,... Giulio Pellizzari: "Alla Strade Bianche per lottare in prima filaCon l'attenzione rivolta alle gare di primavera, la Strade Bianche si presenta come palcoscenico decisivo per i giovani talenti e per chi cerca... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, la dedica di Giulio Pellizzari: Questa vittoria è per il papà della mia fidanzata Stefano Casagranda, che purtroppo non c'è più; Giulio Pellizzari vince la seconda tappa del Tour of The Alps 2026, la dedica in lacrime: Per Stefano che non c'è più; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari: Speravo di star meglio, oggi sarà impegnativa. Giulio Pellizzari: Giornata impegnativa, partenza dura. Positivi per domaniGiulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che quest’oggi ha perso Lorenzo Finn, coinvolto in ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari deve rintuzzare le imboscateIl Tour of the Alps si prepara ad affrontare la tappa più lunga, la Laces-Arco di 174,5 km. Giulio Pellizzari sarà subito chiamato ad un'impegnativa ... oasport.it #Ciclismo, Tour of the Alps tappa a Giulio Pellizzari #tuttobiciweb - facebook.com facebook Tour of the Alps 2026: Lorenzo Finn stays with the race’s best at Val Martello, finishing 6th and climbing in GC. Giulio Pellizzari takes the win for the team, underlining their rising form. Read more: x.com