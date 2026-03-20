Claudia e Silvia Pinelli ricordano l’ultimo saluto a loro padre, avvenuto poco prima che uscisse di casa e sorridesse. La frase “non abbiamo la verità ma possiamo cercare una memoria condivisa” riflette l’approccio della famiglia nel ricostruire quegli eventi. La loro testimonianza si inserisce in un percorso di ricordo che si svolge a pochi passi dal luogo dell’ultima vista.

"A pochi passi da qui abbiamo visto nostro padre per l’ultima volta: usciva di casa, sorrideva". Ricordano così, come un semplice arrivederci, quell’addio imprevisto Claudia e Silvia Pinelli. Hanno vissuto con il padre Giuseppe e la madre Licia proprio qui, tra le case popolari del quadrilatero di San Siro. A qualche isolato dalla loro casa c’è via Micene, un imbuto lungo poco più di 200 metri che da ieri ha un nuovo nome: via Giuseppe Pinelli, "anarchico e partigiano", si legge sulla targa che battezza il nuovo corso. Un fazzoletto di strada nel quale il ricordo del "ferroviere di San Siro" si è sempre tenuto vivo. Pinelli, "la diciottesima... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strada di Pino Pinelli: "Non abbiamo la verità ma possiamo cercare una memoria condivisa"

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