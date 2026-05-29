Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati insieme dopo un mese di lontananza. La coppia, conosciutasi e innamorata durante il Grande Fratello 2024, si è ritrovata in seguito a una separazione temporanea. I fan hanno espresso entusiasmo sui social per il riavvicinamento. La modella brasiliana e il pallavolista argentino avevano trascorso un periodo separati prima di riunirsi nuovamente.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentini si sono ricongiunti dopo aver passato un mese lontani. La 35enne di San Paolo aveva raggiunto l'America e più precisamente New York per impegni di lavoro. La donna infatti era stata chiamata dalla sua agenzia di moda per effettuare alcuni casting di lavoro. A distanza di tempo, ecco che l'ex gieffina ha potuto riabbracciare il suo fidanzato conosciuto nel reality show. In queste ore, Mariana Prestes ha pubblicato alcuni video nel suo profilo Instagram in cui mostra la sorella Helena insieme a Javier Martinez a bordo di un'imbarcazione in procinto di raggiungere l'Isola di Capri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: esplode la gioia dei fans

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HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ di nuovo insieme a San Valentino

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