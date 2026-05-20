Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme | ecco quando e dove

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a vivere insieme e hanno annunciato quando e dove si riuniranno. I due sono noti al pubblico italiano per aver partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello trasmessa nel 2024, episodio che ha contribuito alla loro popolarità. La notizia della loro riconciliazione è stata diffusa attraverso i social e i media di gossip, attirando l’attenzione di molti fan. Nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato sui motivi della loro separazione precedente.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due hanno ottenuto grande popolarità partecipando all'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. Da due settimane, la modella influencer e l'ex pallavolista argentino della Terni volley academy si trovano distanti per impegni di lavoro da parte di lei. La 35enne è infatti a New York dove sta facendo alcuni casting insieme alla sua agenzia di moda. Javier Martinez, invece, ha preferito rimanere in Italia. Una distanza che si appresta ad accorciarsi a breve. Helena Prestes ed il compagno saranno ospiti entrambi di un evento sull'Isola di Capri a fine maggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ di nuovo insieme a San Valentino

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