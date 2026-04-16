Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme | fans scatenati

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati di nuovo insieme dopo circa due settimane di assenza. La modella brasiliana e il pallavolista argentino avevano trascorso questo periodo separati a causa di impegni lavorativi. La loro riunione ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo la notizia sui social network. Nessun dettaglio sulle circostanze del ricongiungimento è stato reso noto.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono stati distanti per quasi due settimane a causa di impegni di lavoro. La donna si è prima recata a Monte Carlo per promuovere un brand d'abbigliamento e poi in Spagna a Tarifa, per una vacanza lavoro. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia, impegnato coi playout della sua squadra di pallavolo. Nelle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov'è solita aggiornare i suoi tanti fans. Nel filmato si vede l'ex finalista del Grande fratello venire teneramente abbracciata e baciata da Javier Martinez all'interno delle loro abitazione di Terni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

Video Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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