Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme | fans scatenati

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati di nuovo insieme dopo circa due settimane di assenza. La modella brasiliana e il pallavolista argentino avevano trascorso questo periodo separati a causa di impegni lavorativi. La loro riunione ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo la notizia sui social network. Nessun dettaglio sulle circostanze del ricongiungimento è stato reso noto.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono stati distanti per quasi due settimane a causa di impegni di lavoro. La donna si è prima recata a Monte Carlo per promuovere un brand d'abbigliamento e poi in Spagna a Tarifa, per una vacanza lavoro. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia, impegnato coi playout della sua squadra di pallavolo. Nelle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov'è solita aggiornare i suoi tanti fans. Nel filmato si vede l'ex finalista del Grande fratello venire teneramente abbracciata e baciata da Javier Martinez all'interno delle loro abitazione di Terni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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Il rapporto tra Helena Prestes e la famiglia di Javier Martinez è ottimo, e a provarlo sono le dolcissime parole che il suocero le ha dedicato su Instagram poche ore fa. Sotto ad un post di lavoro che la modella ha caricato sul suo profilo, infatti, si può trovare la d facebook