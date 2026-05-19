Un nuovo capitolo si apre nel procedimento giudiziario relativo al salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra. L’ex premier si trova coinvolto in un’inchiesta che ha portato a una serie di accuse considerate molto gravi, secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali. La vicenda si sta delineando in modo sempre più complesso, con ulteriori dettagli che emergono riguardo alle procedure e alle decisioni adottate nel corso dell’intervento pubblico. La situazione si evolve con continui aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Il quadro giudiziario attorno al salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra si arricchisce di un nuovo e clamoroso sviluppo. L’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è stato citato a comparire il prossimo 2 giugno davanti all’Audiencia Nacional in qualità di indagato nell’ambito dell’inchiesta sul sostegno pubblico da 53 milioni di euro concesso alla compagnia aerea dopo la pandemia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’ex capo del governo socialista è coinvolto in un procedimento che ipotizza reati come associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti, nell’ambito di una più ampia indagine su possibili irregolarità legate alla gestione del salvataggio statale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Accuse gravissime!”. L’ex premier nei guai, cosa succede

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El padre basura resultó ser el emperador inmortal más fuerte

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