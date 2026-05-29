La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire le indagini su Mohammad Hannoun, ordinando un nuovo Riesame. Nelle motivazioni depositate il 28 maggio 2026, la quinta sezione penale ha definito le prove e le fonti a carico dell’indagato come “assolutamente generiche e indefinite”. La decisione si basa su elementi considerati insufficienti e poco chiari, che non permettono di confermare l’accusa precedente.

“Assolutamente generico e indefinito”. Così la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nelle motivazioni depositate il 28 maggio 2026, ha liquidato il materiale su cui poggiava l’accusa contro Mohammad Hannoun. Le “fonti aperte” richiamate nell’ordinanza, prive di origine e di vaglio di attendibilità, sono inutilizzabili. I documenti forniti dall’intelligence israeliana pure. Esclusi quelli, resta un quadro indiziario che il Riesame di Genova dovrà rivalutare da capo, verificando se senza quelle carte regga ancora. Torniamo indietro, al 27 dicembre 2025, sempre loro. La procura arresta nove persone accusate di aver finanziato Hamas con “sette milioni di euro” attraverso associazioni benefiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Hannoun, la Cassazione ordina un nuovo Riesame: fonti e prove generiche. E i garantisti muti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hannoun, la Cassazione annulla l’arresto: le prove dei Servizi israeliani inutilizzabili. Ma stavolta i garantisti restano in silenzioIl 27 dicembre 2025, durante le festività natalizie, la procura di Genova ha arrestato nove persone sospettate di aver fornito finanziamenti a Hamas...

Hannoun, la Cassazione: fonti aperte e report di Israele non utilizzabiliLa Corte di Cassazione ha stabilito che i report di Israele e le fonti aperte non sono utilizzabili come prove in un procedimento giudiziario.

Temi più discussi: Presunti fondi ad Hamas: Cassazione critica uso di fonti aperte e ordina nuova analisi; Fondi ad Hamas, la Cassazione boccia il Riesame sulle prove contro Hannoun; Hannoun, la Cassazione: fonti aperte e report di Israele non utilizzabili; Inchiesta su Hamas a Genova, traballano gli arresti di Hannoun e di altri sospettati. La Cassazione: Fonti g….

iltempo.it/attualita/2026… #Hannoun, interviene la #Cassazione che dichiara non utilizzabili ai fini dell'accusa le fonti aperte e i report inviati dagli #israeliani all' #Italia x.com

Inchiesta su Hamas a Genova, traballano gli arresti di Hannoun e di altri sospettati. La Cassazione: Fonti generiche, serve rivisitazione complessivaLa Suprema Corte ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui aveva disposto che il Riesame si pronunciasse nuovamente sulle misure cautelari. Dopo ... ilsecoloxix.it

Fondi ad Hamas, la Cassazione boccia il Riesame sulle prove contro HannounPer la Quinta Sezione Penale sono state utilizzate prove troppo generiche e va rivisto l'intero quadro probatorio ... rainews.it