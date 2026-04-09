Hannoun la Cassazione annulla l’arresto | le prove dei Servizi israeliani inutilizzabili Ma stavolta i garantisti restano in silenzio

Il 27 dicembre 2025, durante le festività natalizie, la procura di Genova ha arrestato nove persone sospettate di aver fornito finanziamenti a Hamas tramite associazioni benefiche palestinesi. La decisione è stata presa in seguito a indagini condotte dai servizi di intelligence israeliani. Tuttavia, la Cassazione ha successivamente annullato l’arresto, ritenendo le prove raccolte dai servizi israeliani non utilizzabili in sede giudiziaria. I garantisti non hanno commentato questa decisione.

Il 27 dicembre 2025, mentre mezza Italia era già in vacanza, la procura di Genova arrestava nove persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso associazioni benefiche palestinesi. Tra loro Mohammad Hannoun, 64 anni, architetto, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, residente in Liguria da oltre quarant’anni. Nel giro di poche ore la politica aveva già emesso la sua sentenza. Il garantismo che non c’era. Giorgia Meloni esprimeva “apprezzamento e soddisfazione”, ringraziava “a nome di tutto il Governo” e definiva Hannoun, secondo le parole degli investigatori, “vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas”. Matteo Salvini spiegava che “alcuni milioni di fenomeni dovrebbero chiedere scusa” perché erano stati “in piazza dalla parte sbagliata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Hannoun, la Cassazione annulla l’arresto: le prove dei Servizi israeliani inutilizzabili. Ma stavolta i garantisti restano in silenzio Inchiesta su fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, inutilizzabili i file di IsraeleBrutto colpo all’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas partiti dall’Italia: la Corte di Cassazione ha annullato... Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al RiesameLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti... Temi più discussi: La Cassazione annulla l'arresto di Hannoun e rinvia al Riesame; Hannoun, la Cassazione annulla l'arresto: era accusato di aver finanziato Hamas; Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di Hannoun; Genova, la Cassazione annulla l'arresto di Hannoun, leader palestinese in Italia. Genova, la Cassazione annulla l'arresto di Hannoun, leader palestinese in ItaliaÈ accusato di terrorismo e di essere al ,vertice di una cellula di Hamas. L'indagato resta in carcere in attesa di un nuovo verdetto del Riesame ... corriere.it La Cassazione annulla l'arresto di Hannoun e rinvia al RiesameIl collegio difensivo degli indagati nell'inchiesta della Procura di Genova per il presunto finanziamento ad Hamas esprime soddisfazione per la decisione della quinta sezione della Cassazione di ann ... ansa.it La Cassazione annulla l’arresto di Mohammad Hannoun: era accusato di finanziare Hamas. Hanno un resta però in carcere in attesa di un nuovo tribunale del riesame x.com Caso Hannoun, arresti annullati ma i quattro indagati rimangono in carcere La Cassazione rinvia al Riesame la valutazione sulle misure cautelare applicate per il presunto finanziamento all'organizzazione terroristica palestinese - facebook.com facebook