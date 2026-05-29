Durante la puntata di ieri di Dritto e Rovescio, è stata ripresa la vicenda dell’omicidio di una giovane donna avvenuto a Garlasco. La discussione ha portato in primo piano uno dei casi giudiziari più seguiti degli ultimi anni. Vittorio Feltri ha interrotto l’intervento di Paolo Del Debbio, pronunciando la frase “Ha rotto le...”, creando tensione in diretta.

La puntata di ieri di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha riportato al centro dell’attenzione uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, quello dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Tra nuove ipotesi investigative, analisi degli sviluppi legati ad Andrea Sempio e il dibattito sempre acceso sulla condanna di Alberto Stasi, il confronto in studio si è acceso fino a regalare un momento destinato a diventare virale sui social. >> Garlasco, nuove intercettazioni choc ad Andrea Sempio: “Il sangue.”. Lo ha detto Da settimane il caso Garlasco occupa una parte importante delle trasmissioni di approfondimento televisivo. Le nuove indagini, le consulenze tecniche e le numerose ricostruzioni stanno alimentando un confronto continuo tra opinionisti, giornalisti ed esperti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha rotto le…”. Vittorio Feltri, tensione in diretta: la reazione Del Debbio

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