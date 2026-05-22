Che ca*** dici Il botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Vittorio Feltri in diretta

Da caffeinamagazine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, si è verificato uno scambio acceso tra un conduttore e un giornalista, con frasi dirette e un tono acceso. Nel frattempo, il caso di Garlasco, che riguarda una vicenda giudiziaria ancora aperta, torna a essere oggetto di discussione sui media, con nuove ipotesi investigative che vengono avanzate e alimentano la discussione pubblica. La vicenda ha ripreso interesse anche sui social media, dove vengono condivise notizie e commenti sulla questione giudiziaria.

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Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, tra interrogativi irrisolti e nuove piste investigative che continuano ad alimentare dubbi e divisioni. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la domanda resta sempre la stessa: è davvero tutto chiuso oppure ci sono ancora margini per rimettere in discussione una verità giudiziaria che sembrava definitiva? >> “È stata la mamma di Alberto Stasi”. Garlasco, scoperti nuovi fatti: “Roba gravissima” Al centro della discussione c’è inevitabilmente la posizione di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto del 13 agosto 2007. Tuttavia, le... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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