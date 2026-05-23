Vittorio Feltri e Paolo Del Debbio hanno avuto un confronto acceso sulla morte e sul futuro. Feltri ha detto: “E poi come faccio?”, mentre Del Debbio ha risposto “Mi seguirai”. Feltri, noto per il suo stile diretto, ha mantenuto un tono deciso anche in questa discussione. La conversazione si è svolta in modo acceso, senza pause o filtri, e ha attirato l’attenzione sull’atteggiamento schietto del giornalista.

Il direttore Vittorio Feltri è sempre stato un giornalista con la schiena dritta, uno di quelli che non teme di dire quello che pensa. È una delle firme più taglienti del giornalismo italiano e riesce a essere ugualmente affilato anche nelle sue esternazioni televisive. Ogni settimana è ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, dove arricchisce la discussione con i suoi interventi mai banali, molto spesso ironici e autoironici. L’ultimo solo pochi giorni fa: “Molto prima di due anni, intendo crepare prima”. Per un attimo lo studio si è ammutolito, poi sono scoppiati gli applausi. Per Del Debbio c’è stato un momento spiazzante, non sapeva come replicare a un’affermazione fatta così d’impulso cinica, da un certo punto di vista, da parte del direttore, che parla spesso della morte con estrema semplicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “E poi come faccio?”, “Mi seguirai”. Il sipareitto sulla morte tra Vittorio Feltri e Paolo Del Debbio

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