Gunther ha dichiarato di non voler avere Paul Heyman come manager. Nonostante le recenti collaborazioni, il wrestler ha precisato che non desidera assumere il ruolo di “Paul Heyman Guy”. La sua posizione rimane chiara: non intende affidarsi al manager, anche se ha lavorato con lui nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata pubblicamente e sembra definire i suoi prossimi passi nel roster.

Gunther potrebbe aver accettato l’aiuto di Paul Heyman nelle ultime settimane, ma questo non significa che abbia intenzione di diventare il prossimo “Paul Heyman Guy”. Le voci sono iniziate dopo l’episodio di RAW del 30 marzo. Durante la puntata, Seth Rollins ha attaccato Paul Heyman con una sedia. Poco dopo, Gunther è intervenuto e ha aggredito Rollins, dando l’impressione di essere accorso in aiuto di Heyman. La scena ha immediatamente alimentato le speculazioni dei fan su una possibile nuova collaborazione tra i due. Le indiscrezioni si sono intensificate ulteriormente nell’episodio di RAW del 6 aprile, quando Gunther e Heyman hanno condiviso un segmento nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Gunther chiarisce: “Non voglio Paul Heyman come manager”

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Gunther confronts Paul Heyman - WWE RAW 4/6/2026

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