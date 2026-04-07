Durante l’ultima puntata di Raw, trasmessa al Toyota Center di Houston, Seth Rollins è tornato a calcare il ring dopo sei mesi di assenza. Il wrestler ha rivolto una sfida a Gunther, mentre quest’ultimo ha annunciato un’alleanza con Paul Heyman. La puntata ha attirato l’attenzione dei fan per la presenza di questi protagonisti e per le novità che si sono susseguite durante l’evento.

Seth Rollins è tornato sul ring di Raw del 7 aprile al Toyota Center di Houston, visibilmente carico dopo sei mesi di assenza. Il pubblico texano lo ha accolto cantando il suo tema d’ingresso, e Rollins non ha nascosto l’emozione: “Aspettavo da sei mesi di scendere da quella rampa e sentirvi cantare quella maledetta canzone.” Rollins ha poi affrontato il tema del suo match a WrestleMania 42 contro Gunther, un confronto nato la settimana precedente quando Gunther lo aveva attaccato a sorpresa a Madison Square Garden subito dopo che le accuse contro di lui erano state ritirate e aveva ottenuto il via libera medico per tornare a combattere. La teoria sul patto tra Gunther e Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins lancia la sfida a Gunther che intanto si allea con Paul Heyman

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