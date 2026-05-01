Guida al weekend del Primo Maggio | cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana

Il weekend del Primo Maggio si presenta ricco di iniziative a Ferrara e nella provincia, con molte possibilità di svago per i residenti e i visitatori. Venerdì 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, segna l’inizio di una serie di eventi che spaziano dal giardinaggio alle auto d’epoca, passando per attività sportive, occasioni di degustazione e concerti. Un calendario vario che permette di trascorrere il fine settimana all’insegna del tempo libero e della socializzazione.

Fine settimana lungo che inizia con la festa dei lavoratori (l’1 quest’anno cade di venerdì) e di eventi ce ne sono per tutti: dagli appassionati di giardinaggio agli intenditori d’auto d’epoca, e poi sport, buon cibo e musica per rilassarsi e approfittare dei primi weekend (finalmente) di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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