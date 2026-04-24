Guida al weekend della Liberazione | cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana

Il fine settimana di aprile nella provincia di Ferrara si presenta ricco di eventi e occasioni di svago, grazie alla coincidenza tra le celebrazioni per il patrono e la Festa della Liberazione. Con il 25 aprile che cade di sabato, i residenti possono approfittare di un lungo periodo di riposo, tra manifestazioni culturali, iniziative pubbliche e momenti di riflessione. Le iniziative previste coinvolgono diverse località, offrendo alternative per passare il weekend.

Lungo fine settimana di festa (e riflessione). Tra il patrono e la Liberazione (anche se quest’anno il 25 aprile cade di sabato), per i ferraresi c’è la possibilità di prendersi qualche giorno di riposo. Al netto delle celebrazioni ufficiali per l’importante ricorrenza del 25 aprile, infatti, il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guida al weekend (della Liberazione): cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile); Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere; Musei, natura e tanti mercatini. La guida al weekend del 25 aprile. Musei, natura e tanti mercatini. La guida al weekend del 25 aprileA Civitanova da domani a domenica appuntamento con Mare in Fiore. Monte San Giusto si anima con il vintage ... msn.com Weekend al Cinema: Da Super Mario Galaxy a Project Hail Mary, la guida completa a Salerno e ProvinciaProgrammazione cinema del weekend a Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania e provincia. Scopri gli orari di Super Mario Galaxy, The Drama e tutte le novità in sala ... infocilento.it Raffaella Demattè, da 24 anni in Pallacanestro Varese, guida le iniziative sociali del club - facebook.com facebook Guida alla 36ª giornata di #SerieB. #Palermo in casa #Reggiana. Chiude la #Samp a #Cesena x.com