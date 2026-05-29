Nel fine settimana si svolgono diverse iniziative: il «Festival dei Laghi Europei» e «Note sul lago» si tengono in diverse località. Si svolge anche «Vino in Cammino» e il «Compleanno di Daste». La «Fiera del Parco dei Colli» è in programma con esposizioni e attività. Questi eventi si svolgono dal 29 al 31 maggio e coinvolgono vari luoghi della città.

Guida. Da «Note sul lago» al «Festival dei Laghi Europei», da «Vino in Cammino» al «Compleanno di Daste», passando per la «Fiera del Parco dei Colli». Ecco i nostri consigli per questo weekend L’ultima settimana di maggio si chiude con una vera e propria anticipazione dell’estate: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanta voglia di stare all’aperto. Tra una pausa gelato (d’obbligo) e l’altra, lasciatevi consigliare gli eventi imperdibili del fine settimana. Preparate i ventagli e una bottiglia d’acqua, perché il weekend è già qui! Questa sera prende il via la nona edizione di « Onde Musicali », la rassegna concertistica che porta la musica sulle sponde del Lago d’Iseo, con tre mesi di concerti e spettacoli speciali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (29 – 31 maggio)

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