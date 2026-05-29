Guida agli eventi del weekend 29 – 31 maggio

Da ecodibergamo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana si svolgono diverse iniziative: il «Festival dei Laghi Europei» e «Note sul lago» si tengono in diverse località. Si svolge anche «Vino in Cammino» e il «Compleanno di Daste». La «Fiera del Parco dei Colli» è in programma con esposizioni e attività. Questi eventi si svolgono dal 29 al 31 maggio e coinvolgono vari luoghi della città.

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Guida. Da «Note sul lago» al «Festival dei Laghi Europei», da «Vino in Cammino» al «Compleanno di Daste», passando per la «Fiera del Parco dei Colli». Ecco i nostri consigli per questo weekend L’ultima settimana di maggio si chiude con una vera e propria anticipazione dell’estate: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanta voglia di stare all’aperto. Tra una pausa gelato (d’obbligo) e l’altra, lasciatevi consigliare gli eventi imperdibili del fine settimana. Preparate i ventagli e una bottiglia d’acqua, perché il weekend è già qui! Questa sera prende il via la nona edizione di « Onde Musicali », la rassegna concertistica che porta la musica sulle sponde del Lago d’Iseo, con tre mesi di concerti e spettacoli speciali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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