Ecco gli eventi in programma nel fine settimana dal 27 al 29 marzo. Tra le principali iniziative ci sono la «Sagra Contadina», la «Festa del Cioccolato» e la rassegna teatrale «Fiabe crude». Si svolgeranno anche un picnic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni e l’appuntamento enogastronomico «DiVino Bergamo». Questi sono gli eventi più rilevanti previsti in questa tre giorni.

Guida. Dallo «Sagra Contadina» alle «Festa del Cioccolato», da «Fiabe crude» al picnic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni, passando per «DiVino Bergamo». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana L’inverno ormai sembra un lontano e freddo ricordo. Le giornate si allungano, la luce del Sole si fa sempre più intensa e la temperatura si alza piano piano. Noi siamo pronti ad accogliere definitivamente la bella stagione con una serie di appuntamenti in programma in città e in provincia. Eccoli per voi! Il fine settimana inizia all’insegna del buon cibo. A Spirano prosegue la seconda edizione della «Sagra Contadina e Festa di Primavera», l’evento dedicato alla cucina bergamasca che propone un ampio programma di eventi speciali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo)

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