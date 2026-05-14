Il nuovo teaser della terza stagione ci regala un primo assaggio di Alysanne "Black Aly" Blackwood, una delle guerriere più carismatiche di Fuoco e Sangue, insieme a leggende del Nord come Roddy Dustin. La Danza dei Draghi sta per diventare molto più sporca e ravvicinata. L'attesa per il ritorno a Westeros si fa sentire, e HBO ha deciso di gettare benzina sul fuoco (di drago) con un nuovo dietro le quinte che conferma quello che molti fan speravano: la terza stagione di House of the Dragon non sarà solo una questione di Targaryen biondi e draghi furiosi. Il nuovo teaser ha finalmente mostrato i volti di alcuni dei personaggi più iconici della saga letteraria di George R. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, HBO svela ufficialmente uno dei membri più importanti della famiglia Stark

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House Of The Dragon S.3 | Teaser ufficiale | Sky Italia

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Rilasciato un nuovo video dal dietro le quinte della terza stagione di House of The Dragon. In arrivo a giugno su HBO Max. x.com

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