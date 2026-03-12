Su Steam arriva un videogioco sulla guerra in Ucraina La rivolta dei gamer | I buoni sono i russi È propaganda di Mosca
Su Steam sarà disponibile dal 24 marzo un nuovo videogioco sulla guerra in Ucraina, sviluppato da Valve Corporation. La piattaforma di distribuzione digitale ospiterà il gioco, anche se non sarà disponibile in italiano. La notizia ha suscitato reazioni tra i giocatori, con alcuni che affermano che i personaggi russi sono rappresentati come i “buoni” e criticano il titolo come propaganda di Mosca.
C’è un gioco che sarà disponibile dal 24 marzo, non in italiano, ma sulla piattaforma Steam, la principale realtà di distribuzione digitale di videogiochi per PC al mondo, sviluppata da Valve Corporation. Il nome fa già discutere: “ Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes “. Mira a raccontare cosa sarebbe accaduto nel 2022, nei primi giorni dell’invasione russa in Ucraina, concentrandosi su Gostomel, un insediamento situato nell’Oblast’ di Kiev, in quello che gli autori definiscono come «un punto di svolta nel conflitto ucraino». Gostomel è stato uno dei principali teatri di scontro durante le prime fasi dell’invasione russa. Gli sviluppatori: «Vogliamo mostrare cosa è successo in Ucraina all’inizio di questa guerra» (a modo loro). 🔗 Leggi su Open.online
