Su Steam arriva un videogioco sulla guerra in Ucraina La rivolta dei gamer | I buoni sono i russi È propaganda di Mosca

Su Steam sarà disponibile dal 24 marzo un nuovo videogioco sulla guerra in Ucraina, sviluppato da Valve Corporation. La piattaforma di distribuzione digitale ospiterà il gioco, anche se non sarà disponibile in italiano. La notizia ha suscitato reazioni tra i giocatori, con alcuni che affermano che i personaggi russi sono rappresentati come i “buoni” e criticano il titolo come propaganda di Mosca.