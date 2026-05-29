Un drone si è schiantato contro un edificio residenziale a Gala?i, provocando un incendio. L’incidente ha causato momenti di forte tensione nella città romena situata vicino al confine con l’Ucraina. Non sono state segnalate vittime, ma l’evento ha generato preoccupazioni nella zona. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause e verificare eventuali collegamenti con tensioni più ampie nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosione e incendio a Gala?i dopo la caduta del drone Momenti di forte tensione nella città romena di Gala?i, dove un drone si è schiantato contro un edificio residenziale provocando un incendio. L’episodio è avvenuto nella notte e ha causato due feriti lievi, oltre a danni significativi all’immobile coinvolto. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali e internazionali, il velivolo sarebbe di origine russa. L’impatto ha provocato un’esplosione all’interno di un appartamento situato al decimo piano, da cui si sono sviluppate le fiamme. L’attacco vicino al confine ucraino Le autorità romene hanno spiegato che, nelle stesse ore, la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drone colpisce un palazzo in Romania: tensione altissima al confine con l’Ucraina

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