L’attesa per una tregua in Medio Oriente si intensifica, con i negoziatori che affermano di aver raggiunto un accordo. Tuttavia, la firma dipende ancora dal via libera dell’ex presidente, che ha dichiarato di firmare solo un buon accordo per gli Stati Uniti. Un rappresentante ha riferito che le trattative sono molto vicine alla conclusione, ma il nulla osta finale resta sospeso. La situazione rimane in attesa di un segnale ufficiale.

Roma, 29 maggio 2026 – È alta l’attesa in tutto il mondo per la tregua in Medio Oriente. I negoziatori avrebbero trovato l’accordo, ma tutto dipenderà dalla firma di Trump. Il presidente Usa ha già messo le mani avanti, affermando che “la finestra temporale ristretta”, ma firmerà solo un “buon accordo" per gli Usa. Altrimenti, Washington potrebbe “ riprendere le ostilità ”. In un’intervista a Fox News, il tycoon ha detto che l'esercito di Teheran è “decimato'” e questo offre agli Stati Uniti '”una leva per ottenere le condizioni che preferiscono'”, prima fra tutte un Iran “ disarmato dal punto di vista nucleare '”. Gli iraniani ''sono astuti, ma alla fine abbiamo tutte le carte in regola perché li abbiamo sconfitti militarmente", ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, tutte le news. Tregua, manca il via libera di Trump: “Firmerò solo un buon accordo per Usa”. Vance: “Siamo molto vicini”

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