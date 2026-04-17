Dieci giorni di tregua in Libano Trump | molto vicini ad accordo con Iran

Nella notte tra giovedì e venerdì è stato annunciato l’inizio di una tregua di dieci giorni tra Libano e Israele. L’accordo prevede un cessate il fuoco che coinvolge le parti coinvolte nel conflitto, portando a una sospensione temporanea delle ostilità. Parallelamente, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere molto vicino a un accordo con l’Iran, senza fornire ulteriori dettagli.

Roma, 17 apr. (askanews) – È entrato in vigore nella notte tra giovedì e venerdì un cessate il fuoco di dieci giorni tra Libano e Israele. A Beirut, allo scoccare della mezzanotte, nei sobborghi meridionali della città sono risuonati spari di festeggiamento. Fino all’ultimo momento il conflitto è stato intenso: l’ultimo attacco rivendicato da Hezbollah contro truppe israeliane – riporta Al Jazeera – è arrivato a dieci minuti prima della mezzanotte, e Israele ha continuato a lanciare raid aerei fino a uno o due minuti prima dell’entrata in vigore della tregua. Il cessate il fuoco dichiarato condizione primaria da Teheran sembra aprire la strada a più decisivi colloqui tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Negotiations will not save you: Khamenei issued an Ultimatum to the US amid his Thirst for Vengeance

Notizie correlate

Guerra in Iran oggi, 10 giorni di tregua in Libano. Trump torna ad attaccare l’Italia: “Non ci ha aiutati, non la sosterremo”Roma, 17 gennaio 2026 – La tregua di 10 giorni in Libano, le tensioni nello Stretto di Hormuz con il blocco americano e il vertice dei Volenterosi in...

Leggi anche: Dieci giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele. Ma la tregua non ferma l’Idf che ha già violato l’accordo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In vigore la tregua di 10 giorni in Libano; I 10 punti di Teheran. No alla tregua, serve pace permanente; Guerra Iran-USA, cosa prevede la tregua: differenze tra i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington; Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano.

Iran, al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: Include Hezbollah, spero si comporti bene – La direttaIsraele e Libano hanno siglato un cessato il fuoco di dieci giorni a partire dalla mezzanotte di giovedì. La tregua includerà Hezbollah. Spero che si ... lapresse.it

Iniziata la tregua di dieci giorni tra Israele e Libano. Trump: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro»Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco tra i due paesi, iniziato a mezzanotte ora locale. «Si sono incontrati martedì a Washington per la prima volta in 34 anni», ha detto, c ... editorialedomani.it

Hormuz, non passa nessuno; Tregua di dieci giorni in Libano; Papa Leone: “Guai a usare Dio per i conflitti”; Macron e Starmer: vertice per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz; AIE: sei settimane prima dello stop aereo; Gli investitori stanno sottostimando gl facebook

«Doppo che ho rinnegato pasta e pane, so' dieci giorni che nun calo, eppure resisto, soffro e seguito le cure... me pare 'n anno e so' du' settimane.» [La Dieta - Aldo Fabrizi] Vi siete già messi a dieta, o aspettate che passi l'Epifania raiplaysound.it/audio/2 x.com