Il presidente degli Stati Uniti si è recato nella sala di crisi della Casa Bianca, dove si discute un possibile accordo con l’Iran. Secondo fonti ufficiali, si prevede una possibile comunicazione pubblica dell’accordo già domenica. La firma o l’annuncio dipendono ancora dalla decisione finale del presidente, che sta valutando i dettagli dell’intesa. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle negoziazioni in corso.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran sembra avvicinarsi, ma resta appeso alla decisione finale di Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato una riunione immediata nella Situation Room per valutare il memorandum d’intesa negoziato con Teheran, mentre restano aperti i nodi sul programma nucleare, sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sulla gestione dell’uranio arricchito. Washington parla di distruzione del materiale nucleare iraniano in coordinamento con Teheran e con l’Aiea, ma fonti iraniane respingono la ricostruzione americana e accusano Trump di voler presentare come vittoria un’intesa ancora tutta da definire. Sullo sfondo, proseguono i raid israeliani in Libano e a Gaza, mentre il prezzo del petrolio cala sulle speranze di una possibile de-escalation. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump va nella Situation Room: accordo vicino, potrebbe essere annunciato domenica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran War | Trump Heads to Situation Room for Final Determination on Iran Ceasefire Deal | N18G

Notizie e thread social correlati

Trump nella Situation room per decidere, ma l’Iran frena: “Nessun accordo definitivo”Donald Trump si trova nella Situation Room per valutare una possibile firma di un accordo, mentre le autorità iraniane dichiarano che non è stato...

'Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'Questa mattina, l’ex presidente ha chiamato una riunione nella stanza di crisi per affrontare la situazione sullo Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Media: 'Da Trump nessuna decisione su accordo con l'Iran'. LIVE; Guerra in Iran, la diretta | Trump convoca la Situation Room e detta le condizioni a Teheran: Decisione finale imminente; Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenano; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran.

Continua il tira e molla sulla guerra in Iran Tanto la pace non ci sarà Al suo posto, una sorta di cessate il fuoco intermittente, che consenta a Trump di comprare tempo per farsi meno male possibile alle elezioni di midterm Da @viviana_mazza, x.com

Trump dice che la guerra in Iran finirà molto presto e che i prezzi della benzina scenderanno. Qualcuno ci crede davvero? reddit

Medio Oriente | Trump: 'Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma domani, in corso negoziati seri' - LiveblogMedia: 'Per gli Usa la proposta di Teheran è insufficiente, c'è il rischio di ripresa della guerra. Washington valuta una nuova deroga sul petrolio russo a causa del blocco delle forniture' (ANSA) ... ansa.it

Le notizie del 18 maggio sulla crisi in IranLe news dalla guerra Iran-USA del 18 maggio, Teheran apre a un lungo stop del nucleare, Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in programma ... fanpage.it