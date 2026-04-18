' Trump convoca riunione nella situation room senza svolta la guerra riprende'

Questa mattina, l’ex presidente ha chiamato una riunione nella stanza di crisi per affrontare la situazione sullo Stretto di Hormuz. La convocazione è avvenuta in un momento di tensione crescente nella regione. Al momento, non ci sono state decisioni pubbliche o cambiamenti evidenti nelle azioni militari o diplomatiche. La guerra, secondo fonti ufficiali, sembra proseguire senza interruzioni o evoluzioni significative.

Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando due funzionari americani, uno dei quali ha riferito che se non ci sarà presto una svolta, la guerra potrebbe riprendere nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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