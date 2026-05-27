Gucci entrerà in Formula 1 come title partner di Alpine a partire dal 2027. Questa decisione segna la prima volta in assoluto che un marchio di moda di lusso si lega alla massima categoria automobilistica come sponsor principale. La collaborazione sarà valida per diverse stagioni e coinvolgerà la presenza del marchio sulle vetture e sui materiali promozionali. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini economici dell’accordo.

Mai prima d’ora un marchio di luxury fashion era entrato in Formula 1 come title partner. È accaduto oggi: nel pomeriggio del 27 maggio 2026, Alpine F1 Team e Gucci hanno annunciato una partnership pluriennale che dalla stagione 2027 farà correre la scuderia francese con il nome di “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. Una svolta che mette nella stessa fotografia il simbolo per eccellenza del lusso italiano e una scuderia che in questa stagione 2026 fatica a tenere il passo dei top team. E che, dietro le quinte, nasconde un retroscena tutto personale. La cerimonia di svelamento del progetto Gucci Racing Alpine Formula One Team: l’auto è ancora coperta dal telo con il logo della maison fiorentina. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Gucci entra in F1 con Alpine: nuova era del lusso nel 2027?

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