Il 14 maggio, cinque sub italiani sono morti nelle Maldive durante un’immersione in una grotta sommersa. L’incidente si è verificato mentre esploravano la cavità sottomarina, provocando il decesso di tutti i partecipanti. I corpi sono stati recuperati e portati a riva. La polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulle circostanze esatte dell’accaduto.

Un’immersione da sogno alle Maldive si è trasformata in una tragedia che ha gelato l’Italia. L’incidente, avvenuto lo scorso 14 maggio, è costato la vita a cinque subacquei italiani, rimasti intrappolati durante un’escursione all’interno di una grotta sommersa. Le circostanze esatte restano al centro di verifiche e accertamenti: su quanto accaduto, infatti, proseguono gli approfondimenti. Intanto, il dolore continua a farsi sentire nelle comunità di provenienza delle vittime, ancora scosse da un lutto improvviso. Chi era Muriel Oddenino, la giovane ricercatrice. Tra i sub che non sono tornati a casa c’era anche Muriel Oddenino, 31 anni. Era una biologa e lavorava come assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’ Università di Genova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guardate, da brividi…”. Morti alle Maldive, cosa è successo al funerale di Muriel

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