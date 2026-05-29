Il 14 maggio alle Maldive si è verificato un incidente che ha causato la morte di cinque subacquei italiani durante un'escursione in una grotta sommersa. L’incidente ha colpito profondamente l’Italia, dove si sono svolti i funerali. La scena al funerale è stata descritta come emotivamente intensa, con molti presenti senza parole. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato durante un’immersione in un’area subacquea.

La tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio ha avuto un forte impatto in Italia: un’escursione subacquea si è conclusa con la morte di cinque subacquei italiani, rimasti coinvolti in un incidente all’interno di una grotta sommersa. Le circostanze dell’accaduto sono tuttora oggetto di verifiche e accertamenti, mentre nelle comunità di origine delle vittime si susseguono momenti di cordoglio e iniziative di vicinanza alle famiglie. Tra le persone decedute c’era Muriel Oddenino, 31 anni, biologa e assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. La notizia della sua scomparsa ha colpito in modo particolare il mondo accademico e chi la conosceva, in Italia e nella realtà in cui viveva e lavorava. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Guardate, da brividi…”. Morti alle Maldive, cosa è successo al funerale di Muriel Oddenino: tutti senza parole

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