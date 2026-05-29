Durante il funerale di Muriel Oddenino alle Maldive il 14 maggio, si sono verificati incidenti che hanno causato diverse vittime. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre testimoni riferiscono di momenti di grande tensione tra i presenti. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sulle modalità dell’incidente o sul numero esatto delle persone coinvolte.

L’incidente avvenuto alle Maldive lo scorso 14 maggio ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. Quella che doveva essere un’immersione tra le meraviglie naturali dell’arcipelago si è trasformata in una tragedia senza precedenti, consumatasi all’interno di una grotta sommersa. Cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante l’escursione, in circostanze che continuano a essere oggetto di approfondimenti e accertamenti. La notizia ha suscitato dolore e commozione in tutto il Paese, soprattutto nelle comunità da cui provenivano le vittime. Tra loro c’era anche Muriel Oddenino, 31 anni, biologa e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Guardate, da brividi…”. Morti alle Maldive, cosa è successo al funerale di Muriel Oddenino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italiani morti alle Maldive, lutto cittadino a Poirino per il funerale di Muriel OddeninoOggi sono in corso gli esami autoptici sui corpi di tre delle cinque vittime del disastro alle Maldive, tra cui una docente universitaria, una...

Leggi anche: Muriel Oddenino morta alle Maldive, il papà al funerale: “Tornerò a pensare a lei viva, da bambina”

Maldive: venerdì i funerali di Muriel Oddenino. Sarà lutto cittadino a PoirinoDopo il doloroso rientro della salma in Italia, nella giornata di ieri è stata eseguita l'autopsia presso l'ospedale di Gallarate ... quotidianopiemontese.it

Maldive e i sub morti per anossia: la svolta dalle autopsie. L'università di Genova rimuove anche il profilo di Muriel Oddenino. L'ateneo: Non è veroSub morti alle Maldive, la verità arriverà dalle autopsie sui 5 italiani deceduti nell'atollo di Vaavu. L'ipotesi più concreta indica l'anossia (totale assenza ... leggo.it