Guardare le terre alte senza stereotipi e ideologia torna il Festival de L’Altramontagna tra ospiti e cultura Tutto il programma

Notizia in breve

Il Festival de L’Altramontagna torna nelle terre alte, offrendo un programma dedicato alla cultura e agli ospiti. L’evento invita a superare stereotipi e narrazioni ideologiche per esplorare la varietà e la complessità dei territori montani. La manifestazione si svolge sul campo, con incontri e attività che coinvolgono direttamente le comunità locali e i partecipanti, promuovendo un confronto aperto e diretto sulla realtà delle aree montane.