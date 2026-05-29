Guardare le terre alte senza stereotipi e ideologia torna il Festival de L’Altramontagna tra ospiti e cultura Tutto il programma
Il Festival de L’Altramontagna torna nelle terre alte, offrendo un programma dedicato alla cultura e agli ospiti. L’evento invita a superare stereotipi e narrazioni ideologiche per esplorare la varietà e la complessità dei territori montani. La manifestazione si svolge sul campo, con incontri e attività che coinvolgono direttamente le comunità locali e i partecipanti, promuovendo un confronto aperto e diretto sulla realtà delle aree montane.
Torna il Festival de L’Altramontagna sulle terre alte. Abbandonare le narrazioni stereotipate e ideologiche per immergersi nella complessità e nella pluralità dei territori montani, vivendo il dialogo direttamente sul campo. Con questo spirito si rinnova l’appuntamento, intitolato I l Fiore del Baldo, che dal 4 al 7 giugno 2026 porterà uno sguardo contemporaneo e inclusivo in quota, scegliendo lo scenario di Brentonico, in Trentino, come laboratorio a cielo aperto per riflettere sul futuro delle terre alte. L’iniziativa nasce con l’intento profondo di recuperare e valorizzare l’esperienza della storica rassegna scientifica Il Fiore del Baldo, che nelle sue quattro edizioni tra il 1978 e il 1987 seppe catalizzare l’attenzione del mondo accademico nazionale, valorizzando il Monte Baldo come un hotspot di biodiversità a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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