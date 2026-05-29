Guardare le terre alte senza stereotipi e ideologia torna il Festival de L’Altramontagna tra ospiti e cultura Tutto il programma

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Festival de L’Altramontagna torna nelle terre alte, offrendo un programma dedicato alla cultura e agli ospiti. L’evento invita a superare stereotipi e narrazioni ideologiche per esplorare la varietà e la complessità dei territori montani. La manifestazione si svolge sul campo, con incontri e attività che coinvolgono direttamente le comunità locali e i partecipanti, promuovendo un confronto aperto e diretto sulla realtà delle aree montane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna il Festival de L’Altramontagna sulle terre alte. Abbandonare le narrazioni stereotipate e ideologiche per immergersi nella complessità e nella pluralità dei territori montani, vivendo il dialogo direttamente sul campo. Con questo spirito si rinnova l’appuntamento, intitolato I l Fiore del Baldo, che dal 4 al 7 giugno 2026 porterà uno sguardo contemporaneo e inclusivo in quota, scegliendo lo scenario di Brentonico, in Trentino, come laboratorio a cielo aperto per riflettere sul futuro delle terre alte. L’iniziativa nasce con l’intento profondo di recuperare e valorizzare l’esperienza della storica rassegna scientifica Il Fiore del Baldo, che nelle sue quattro edizioni tra il 1978 e il 1987 seppe catalizzare l’attenzione del mondo accademico nazionale, valorizzando il Monte Baldo come un hotspot di biodiversità a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

guardare le terre alte senza stereotipi e ideologia torna il festival de l8217altramontagna tra ospiti e cultura tutto il programma
© Ilfattoquotidiano.it - Guardare le terre alte senza stereotipi e ideologia, torna il Festival de L’Altramontagna tra ospiti e cultura. Tutto il programma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torna CoVegan, tutto il programma del Festival della Cultura Vegana di ComoIl CoVegan, Festival della Cultura Vegana di Como, torna il 30 e 31 maggio con la sua quarta edizione.

Cosenza Comics and Games 2026: dal 15 maggio il grande festival nerd torna a Rende con ospiti internazionali, musica e cultura popVenerdì 15 maggio si apre ufficialmente la dodicesima edizione di Cosenza Comics and Games, il festival dedicato alla cultura nerd e pop che si...

Trento Film Festival: dal 24 aprile al 3 maggio, generazioni a confronto sulle terre alteDal 24 aprile al 3 maggio 2026, Trento ospita la 74ª edizione del Trento Film Festival, un evento di riferimento per il cinema, la letteratura, la musica e l’arte delle terre alte. Con 130 film e 150 ... it.blastingnews.com

Festival de L’AltraMontagna, 4 giorni per comprendere la complessità delle terre alte: a Rovereto dal 12 giugnoDal monologo di Marco Albino Ferrari (accompagnato da un quartetto d’archi d’eccezione) a quello di Pippo Civati sulla Resistenza, dall’alpinista Tamara Lunger al telecronista sportivo Franco Bragagna ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web