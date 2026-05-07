Venerdì 15 maggio si apre ufficialmente la dodicesima edizione di Cosenza Comics and Games, il festival dedicato alla cultura nerd e pop che si svolge a Rende. La manifestazione si svolge fino a fine settimana e prevede la presenza di ospiti internazionali, attività musicali e momenti dedicati alla cultura pop. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore nel Sud Italia.

Prende ufficialmente il via venerdì 15 maggio la XII edizione di Cosenza Comics and Games, il festival dedicato alla cultura nerd e pop tra i più rilevanti del Sud Italia. L’evento si svolgerà anche quest’anno presso il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, trasformato per tre giorni in un punto di incontro tra fumetti, videogiochi, animazione, musica e community creative. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca di ospiti e appuntamenti, con la presenza di figure di rilievo internazionale e momenti pensati per un pubblico trasversale, dagli appassionati storici ai più giovani. Ospite internazionale dal Giappone: Eisaku Inoue protagonista dell’edizione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cosenza Comics and Games 2026: dal 15 maggio il grande festival nerd torna a Rende con ospiti internazionali, musica e cultura pop

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Il momento è arrivato. Presento la mia prima esposizione dedicata ai fumetti americani: 5 pannelli sul Multiverso (tema del Cosenza Comics & Games), dove il “What If...” prende vita nel dialogo tra cover iconiche e varianti contemporanee. #COSENZA #comic x.com