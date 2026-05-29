Instagram introdurrà una funzione che permette di visualizzare le Storie senza apparire tra i visualizzatori. Parallelamente, Meta sta sviluppando un sistema di abbonamenti per le sue piattaforme social, offrendo funzioni aggiuntive rispetto alla versione gratuita. Queste novità sono in fase di sviluppo e non sono ancora state lanciate ufficialmente.

Meta sta lavorando a un nuovo sistema di abbonamenti per le sue principali piattaforme social, pensato per offrire funzioni extra rispetto alla versione gratuita. Tra queste novità c’è “Instagram Plus”, una versione potenziata di Instagram che permetterà agli utenti di accedere a strumenti aggiuntivi dedicati soprattutto alle Storie e alla gestione dei contenuti. Una delle funzioni più discusse riguarda la possibilità di visualizzare in anteprima le Storie degli altri utenti senza comparire nella lista di chi le ha viste. In pratica, si potrà “sbirciare” una Storia in modo invisibile, una funzione pensata per chi vuole curiosare senza lasciare tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guardare le Storie senza comparire tra i visualizzatori: tutte le novità in arrivo su Instagram

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