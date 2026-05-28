Su Instagram puoi vedere le anteprime delle Storie di nascosto senza apparire all’utente | la funzione Plus

Instagram ha introdotto la funzione Plus, che consente di vedere le anteprime delle Storie di nascosto, senza essere visibili all’utente. La funzione è disponibile come opzione aggiuntiva al piano gratuito.

Instagram ha lanciato la sua versione Plus: è un'opzione che permette di aggiungere possibilità al piano gratuito. Tra queste una delle più interessanti permette di vedere l'anteprima delle Storie pubblicate dagli altri utenti di nascosto, senza comparire nell'elenco degli spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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How to See Instagram Story Before It Expires

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Instagram sta testando una versione Plus a pagamento: si potranno visualizzare le Storie di nascostoInstagram sta sperimentando una versione a pagamento chiamata Plus, che permette agli utenti di visualizzare le Storie senza essere riconosciuti.

Instagram Plus, l’abbonamento per vedere le storie in incognito: quanto costaInstagram ha introdotto un nuovo abbonamento chiamato Instagram Plus, che consente di visualizzare le storie degli utenti in modalità incognito.

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