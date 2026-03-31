Instagram Plus | tutte le novità dell’abbonamento di Meta

Meta ha annunciato una nuova modalità di abbonamento per Instagram Plus, una piattaforma che permette agli utenti di accedere a funzionalità aggiuntive. Questa novità arriva dopo anni in cui le piattaforme di social media hanno sfruttato i dati e l'interazione degli utenti per finalità pubblicitarie. La decisione di introdurre un modello a pagamento rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti, che si basavano sulla monetizzazione tramite pubblicità.

Per anni siamo stati il prodotto: i nostri dati, la nostra attenzione e il nostro engagement sono stati venduti agli inserzionisti. Ora, Instagram vuole che diventiamo anche clienti paganti. Meta ha iniziato a testare Instagram Plus, un servizio in abbonamento che promette funzionalità aggiuntive per gli utenti più esigenti. Queste funzionalità puntano a offrire agli utenti più controllo, visibilità e interazioni di qualità. La scelta non è casuale: il framework App Tracking Transparency di Apple ha fatto perdere a Meta circa 10 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari nel primo anno, limitando il tracciamento degli utenti e l’advertising mirato. 🔗 Leggi su Billipop.com

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