Il CEO di Take-Two Interactive ha dichiarato che i voti delle recensioni professionali rimangono rilevanti, anche se si parla molto di un possibile abbandono delle valutazioni tradizionali da parte di GTA 6. Zelnick ha precisato che le recensioni ufficiali continuano a influenzare il mercato e le decisioni dei consumatori. La dichiarazione arriva mentre l’attesa per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto cresce, con molte speculazioni sullo stile di comunicazione e promozione del gioco.

Mentre il mondo del gaming trattiene il respiro in attesa di Grand Theft Auto 6, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, lancia un messaggio che suona quasi anacronistico nell’era dei social media e degli influencer: i voti della critica professionale contano ancora. E contano parecchio. In un’intervista esclusiva a The Game Business, Zelnick non ha usato mezzi termini: “ Certo che la ricezione critica è importante per il prossimo blockbuster “, ha dichiarato, aggiungendo che la questione ha lo stesso peso “ di quanto ne abbia avuto in passato “. Non è una dichiarazione buttata lì per caso. Rockstar Games, lo studio dietro GTA ( alle prese di recente con un leak ), ha abituato il pubblico a standard stratosferici: “ I punteggi di Rockstar sono tipicamente sui 90 punti, a volte persino nei 90 alti “, ha ricordato il CEO. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 snobberà le recensioni? Il CEO di Take-Two mette le cose in chiaro sui voti

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