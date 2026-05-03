Il 19 novembre 2026 si avvicina, salvo eventuali imprevisti. Dopo l’annuncio ufficiale nel 2022 e la presentazione del primo trailer nel 2023, l’attesa per l’uscita di GTA 6 continua a crescere. Recentemente, il CEO di Take-Two ha confermato che il gioco sarà disponibile entro quella data. La possibilità di pubblicità nel nuovo capitolo del popolare videogioco è stata anche oggetto di discussione pubblica.

Il 19 novembre 2026, salvo ulteriori imprevisti, si avvicina. Dalla conferma avvenuta nel 2022 e dall’uscita del primo trailer ufficiale nel 2023, GTA 6 è alle porte. Proprio a causa della scadenza imminente gli utenti iniziano a porsi alcune domande e, tra queste, troviamo proprio la presenza delle pubblicità. Per dissolvere ogni dubbio prendere la parola Strauss Zelnick, CEO di Take-Two -compagnia madre di Rockstar Games -, che spiega la filosofia aziendale abbracciata. Le sponsorizzazioni di brand famosi all’interno del gioco, spiega il CEO, dovrebbero essere legate alla “purezza” del prodotto. Pubblicità in GTA 6: qual è la filosofia aziendale e cosa c’entra la “purezza”?.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pubblicità in GTA 6? Il CEO di Take-Two è stato molto chiaro

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