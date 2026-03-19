Joel Retornaz ha dichiarato che non si è ritirato dal curling, facendo chiarezza sulla sua situazione. L’Italia parteciperà ai Campionati Mondiali maschili 2026 a Ogden, negli Stati Uniti, dal 27 marzo al 4 aprile, presentandosi con una formazione sperimentale. La competizione vedrà la partecipazione di diverse nazionali provenienti da tutto il mondo.

L’Italia si presenterà con una formazione sperimentale al via dei Campionati Mondiali maschili 2026 di curling, che si terranno a Ogden (Stati Uniti d’America) dal 27 marzo al 4 aprile. Lo skip del team azzurro sarà infatti Stefano Spiller, reduce da due titoli iridati juniores consecutivi, che prenderà dunque il posto di Joel Retornaz al fianco dei vari Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Alberto Pimpini e Mattia Giovanella. Retornaz, storico skip della Nazionale italiana, ha scelto di rinunciare al Mondiale post-olimpico ma non è intenzionato a lasciare il curling agonistico come si evince dalla storia Instagram pubblicata ieri: “ Contrariamente ad alcune informazioni errate che stanno circolando, desidero chiarire che non ho mai annunciato il mio ritiro dal curling competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joel Retornaz mette le cose in chiaro: “Non mi sono ritirato”

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