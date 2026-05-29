Grosseto il 4° Stormo festeggia 95 anni | Storia fatta di dedizione e valori

Il 4° Stormo di Grosseto ha celebrato i suoi 95 anni di attività. La cerimonia ha ricordato una storia lunga e caratterizzata da dedizione e valori. La ricorrenza è stata festeggiata con eventi e testimonianze che hanno ripercorso il percorso del reparto. La giornata ha visto la partecipazione di membri storici e attuali, sottolineando l'impegno costante nel corso degli anni. La celebrazione ha evidenziato l'importanza del ruolo svolto nel tempo.

Grosseto, 29 maggio 2026 – “Arrivare a festeggiare 95 anni di storia è senza dubbio un traguardo che rende orgogliosi tutti quanti. Rende orgogliosi noi che ne siamo parte oggi e che continua a rendere orgogliosi anche tutti coloro che ne hanno fatto parte in passato, perché ognuno ci ha messo e ci mette cuore, passione e professionalità. E non è un momento autoreferenziale, perché tutti sappiamo bene che certi traguardi, dopo averli raggiunti, diventano subito dopo punti di partenza per altri obiettivi. E chi arriverà dopo di noi dovrà respirare questi valori, farli propri e tramandarli a sua volta”. Le parole del comandante, il colonnello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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