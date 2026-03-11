Esempio di dedizione entusiasmo e generosità | Edel Casadei festeggia 101 anni

Edel Casadei ha compiuto 101 anni e ha festeggiato questa tappa speciale in compagnia della famiglia e della comunità di Forlì. La giornata è stata un’occasione per celebrare la sua lunga vita, caratterizzata da dedizione, entusiasmo e generosità. La famiglia e i residenti si sono riuniti per condividere il momento di festa e di ricordo.

Per l’occasione, il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, di cui Casadei è storico socio dal 1978, si è recato personalmente a casa sua per portargli gli auguri ufficiali del Club Compleanno speciale per Edel Casadei, che lunedì ha tagliato il traguardo dei 101 anni, circondato dall’affetto della famiglia e della comunità forlivese. Per l’occasione, il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, di cui Casadei è storico socio dal 1978, si è recato personalmente a casa sua per portargli gli auguri ufficiali del Club. La presidente e i membri del direttivo hanno ricordato “l’impegno, la generosità e lo spirito di servizio” che da sempre contraddistinguono Edel Casadei, “figura di riferimento per la vita associativa e per la comunità forlivese”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

