Martedì 14 aprile 2026, Matera ha festeggiato il 100° compleanno di Annunziata Andrisani durante una cerimonia a cui hanno partecipato familiari e rappresentanti delle istituzioni locali. La celebrazione si è svolta in un clima di affetto e riconoscimento, sottolineando il legame della centenaria con la città e il suo impegno nel settore scolastico. L’evento ha coinvolto diversi presenti, che hanno condiviso momenti di ricordo e gratitudine.

Matera ha celebrato il centesimo compleanno di Annunziata Andrisani nella serata di martedì 14 aprile 2026, un evento che ha la partecipazione di familiari e delle istituzioni cittadine. La donna, che ha dedicato oltre quattro decenni della sua vita alla scuola Magistrale di Matera ricoprendo il ruolo di bidella, è stata festeggiata nel locale Collodi 2.0 insieme ai suoi nipoti, pronipoti e ad alcuni amici stretti. Il riconoscimento istituzionale per un secolo di dedizione sociale. L’occasione del traguardo dei 100 anni ha offerto al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, l’opportunità di rendere omaggio pubblicamente alla storia personale della cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera festeggia Annunziata: 100 anni tra scuola e dedizione

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