Una mattinata di traffico intenso si è trasformata in un caos totale a causa di un grave incidente sull’autostrada, che ha provocato code di diversi chilometri e blocchi totali in alcune zone. Numerosi veicoli sono rimasti fermi, creando lunghe attese e rallentamenti lungo il tratto coinvolto. La situazione ha interessato diverse arterie autostradali, causando disagi a molti automobilisti e un aumento notevole dei tempi di percorrenza.

Una normale mattinata di spostamenti si è trasformata in poche decine di minuti in un rallentamento generalizzato, con automobilisti fermi in colonna e tempi di percorrenza in aumento. L’intervento dei soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza hanno reso necessario limitare la circolazione, con ripercussioni immediate sulla viabilità. I disagi si sono concentrati su un’arteria particolarmente trafficata nelle ore di punta, dove anche un singolo episodio può generare conseguenze estese per chilometri. La situazione è rimasta in evoluzione per tutta la mattinata, con code e rallentamenti in direzione del capoluogo. Incidente sulla A12: blocco temporaneo del traffico e tratto chiuso.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tutto bloccato e code chilometriche!”. Grave incidente sull’autostrada: caos in Italia

GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

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