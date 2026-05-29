Un incidente grave in autostrada ha causato lunghe code e caos sulla carreggiata. Dopo il buio di una galleria, si è udito un rumore secco e violento che si è ripetuto, rimbalzando sulle pareti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre il traffico è stato bloccato per diverse ore. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti.

Prima il buio della galleria, poi un rumore secco, violento, che rimbalza sulle pareti e fa gelare il sangue. In pochi secondi la corsia si trasforma in un imbuto, le auto si fermano una dietro l’altra e qualcuno scende, guarda avanti, capisce che sta succedendo qualcosa di grosso. E che non si riparte tanto presto. È il classico pomeriggio in cui molti stanno rientrando o partendo per il weekend, ma sulla A10 basta un attimo per passare dalla normalità al caos. E quando il punto critico è dentro un tunnel, la sensazione è ancora più pesante: spazio stretto, visibilità ridotta, sirene che arrivano da lontano. Lo schianto e quei secondi che nessuno dimentica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Grave incidente in autostrada, scoppia il caos. Code lunghissime: la situazione

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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